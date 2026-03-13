Их сыновья – защитники

Учащиеся Мазейской школы из «Движения Первых» накануне минувшего женского праздника поздравили с этим торжеством тех мам, чьи сыновья участвуют в специальной военной операции. Такая акция — символ признания и благодарности женщинам, родившим защитников Родины.

Матерей наших бойцов можно считать настоящими героинями. Только одному Богу известно, как они умеют любить, ждать и надеяться.

Их вера и молитвы вдохновляют сыновей, помогают им выстоять в трудные минуты.

«Желаем вам, дорогие матери, огромной силы духа, великой надежды и веры. Низкий поклон вам за ваших героических сыновей — достойных защитников Отечества. Пусть ваши сердца будут полны мужества и терпения», — сказано в послании активистов.

На фото: Активисты «Движения Первых» из Мазейской школы поздравили матерей бойцов с 8 Марта.

На фото (слева направо) поздравления от школьников принимают Татьяна Ивановна Смольянинова, Ольга Павловна Смирнова и Любовь Петровна Зимина. Их сыновья сейчас находятся в зоне специальной военной операции, защищая нашу Родину.