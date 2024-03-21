19 марта свой профессиональный праздник отмечали работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

А немного ранее в большой зал администрации Добринского района пригласили всех тех, кто изо дня в день работает над тем, чтобы в нашем районе людям жилось легко и комфортно.

— Вы настоящие профессионалы, — сказал, обращаясь к присутствовавшим, глава Добринского района Александр Пасынков, — которые отдают любимой работе все силы, знания и мастерство. Как бы ни менялась наша жизнь, людям всегда будут необходимы тепло и свет в домах, чистота и порядок на улицах, доступные товары и хороший сервис. Многие из вас встречают свой профессиональный праздник на рабочих местах, так как в их труде жители нашего района нуждаются ежедневно. Ваш нелегкий труд достоин самой высокой оценки. Большое вам за это спасибо!

Затем руководитель муниципалитета вручил почетные грамоты администрации Добринского района за многолетний и добросовестный труд ряду работников Добринского водоканала, МБУ «Добринское», ООО «Чистый город», а местные артисты порадовали всех своими музыкальными номерами.

НАГРАДЫ — КОММУНАЛЬЩИКАМ

Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства заслуженные награды получили специалисты, которые ежедневно делают жизнь простых добринцев комфортной и благополучной.

Почетные грамоты администрации Добринского муниципального района вручили лучшим представителям коммунальной службы. В их числе — слесарь по обслуживанию тепловых сетей УК «Кристалл» Виктор Дмитриевич Киричков. За время работы он получил много положительных отзывов со стороны обслуживаемого населения.

Регулярно выполняет поставленные перед ним задачи, к своим должностным обязанностям относится с большой ответственностью, трудолюбив, инициативен. В коллективе пользуется уважением. Его коллега, заместитель главного бухгалтера Татьяна Викторовна Должникова, также получила почетную грамоту.

В УК «Каскад» на совесть трудится слесарь-сантехник Сергей Александрович Анохин, исполнительный и отзывчивый человек. Вместе с ним поздравления с профессиональным праздником и награду принимали директор «управляшки» Виктор Владимирович Гулевич, чей стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет более 10 лет, и бухгалтер-кассир Наталья Викторовна Ходякова.

Награды получили и лучшие работники МУП «Добринский водоканал». Это контролер абонентского отдела Надежда Александровна Иванова, мастер АВР Сергей Михайлович Артемов, водитель аварийной службы Валерий Валентинович Смирнов, машинист экскаватора Виктор Валерьевич Кортьеков, слесарь АВР Виктор Николаевич Некрасов.