Богата Добринская земля тружениками различных профессий, многое внёсших в социальное и экономическое развитие района. Известно немало славных имён из числа жителей нашего края, в том числе легендарных.

Среди них — 13 Героев Социалистического Труда. Хочу назвать всех поимённо. Это Астанков Алексей Фёдорович — председатель колхоза имени Фрунзе; Баскакова Евдокия Семёновна — свекловичница колхоза «Прогресс»; Бугро Трофим Ермилович — председатель колхоза «Прогресс»; Верзилина Екатерина Сергеевна — свекловичница ордена Ленина колхоза имени Ильича; Воловченко Иван Платонович — директор ордена Ленина совхоза «Петровский», впоследствии — министр сельского хозяйства СССР; Глазьев Александр Ефимович — председатель колхоза имени Чапаева; Дымов Семён Дмитриевич — бригадир полеводческой бригады колхоза «Прогресс»; Копалин Герасим Васильевич — директор совхоза «Агроном» Лебедянского района, родившийся в селе Павловка Добринского района; Ксёнз Иван Павлович — директор ордена Ленина совхоза «Петровский»; Лупенко Александра Николаевна — свекловичница колхоза имени Нестерова; Нартова Александра Герасимовна — доярка Усманского совхоза-техникума (в 1950-м году трудилась разнорабочей в совхозе «Петровский»); Никитин Виктор Алексеевич — бригадир полеводческой бригады, управляющий центральным отделением ордена Ленина совхоза «Петровский», Донских Виктор Васильевич — первый секретарь райкома КПСС.

В своём материале хочу рассказать об одной из первых Героев Соцтруда — Е.С. Баскаковой. Евдокия Семёновна родилась 10 августа 1908 года в селе Беляево Усманского района в бедной крестьянской семье. Детство прошло в нужде и лишениях. Повзрослев, трудилась в Графском лесничестве, потом в 1929-м году вступила в создающийся в Добринском районе колхоз «Прогресс», где она самоотверженно трудилась до 1960-го года. В 1935-м правление колхоза поручило ей звено свекловичниц. Она одна из первых в Воронежской области, куда входил в те годы наш район, трудилась по методу украинской свекловичницы Марии Демченко.

В 1936-м году её звено получило по 538 центнеров сахарной свёклы с гектара. Убедившись в том, что можно получить урожай и выше, на будущий год Евдокия уже добивается по 824 центнера.

В тяжелейших условиях военного времени, когда не хватало людей, лошадей и сельхозинвентаря, звено Баскаковой трудилось с удвоенной силой. В результате в 1944-1945 гг. свекловичницы собрали по 982 и 1152 центнера сладких корней с каждого гектара. За это Е.С. Баскакова была удостоена Государственной премии СССР.

Через три года, 7 мая 1948 г., Указом Президиума Верховного Совета СССР Е.С. Баскаковой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и молот». Самоотверженный труд свекловичницы также отмечен орденом «Знак Почёта» и многими медалями.

В 1951-м году Герой Соцтруда вступила в ряды КПСС, она избиралась членом Добринского райкома КПСС, была депутатом Верховного Совета РСФСР и делегатом 8-го Чрезвычайного съезда Советов.

В июне 1956-го года, выступая на областном совещании свекловодов, прославленная труженица говорила: «Я работаю звеньевой 21-й год. Каждый год урожай получается большой. Что нам помогает? Думаю, наша организованность и применение новшеств…».

Я хорошо знал эту красивую, энергичную и неунывающую женщину — женщину-труженицу и женщину-общественницу во время своей работы в райкоме комсомола в должности первого секретаря. В целях трудового и военно-патриотического воспитания юношей и девушек тогда было принято проводить встречи комсомольцев со знаменитыми людьми. Е.С. Баскакова была одной из них.

Она всегда с удовольствием выступала перед молодёжью и с вдохновением рассказывала о своей жизнедеятельности. И не только рассказывала, но и во время различных мероприятий пела озорные частушки и лихо плясала. А жила героиня в деревне Поповке, располагавшейся вдоль берега пруда, напротив Поповского сада, где в советские годы и проводились различные торжества районного масштаба.

Умерла она рано — на 61-м году жизни, 8 февраля 1969 года.

Е.С. Баскакова в Добринском районе была пионером движения по выращиванию стратегической сельскохозяйственной культуры — сахарной свёклы. Её наследниками и продолжателями в этом деле были Герои Соцтруда Е.С. Верзилина и А.Н. Лупенко. Постепенно внедрялась механизация, исполнителями которой стали Николай и Валентин Синячкины в колхозе имени Ильича.

Уверен: нашу молодёжь важно воспитывать на примерах героического прошлого старшего поколения. Их труд и жизнь достойны подражания.

А. ЗУБКОВ,

ветеран Добринского района.