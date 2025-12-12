ИИ и бережливое производство экономят время жителей и повышают качество жизни в Липецкой области

В правительстве Липецкой области состоялась итоговая конференция «Регион возможностей: от оптимизации процессов к стратегии эффективности». В ней приняли участие вице-губернатор Сергей Курбатов, руководители промышленных предприятий, образовательных учреждений и органов власти. Участники обсудили результаты системной работы по внедрению бережливых технологий и цифровых инструментов.

«Цифровизация и бережливые технологии – это стандарт работы, который меняет всё: от заводского цеха до получения справки. Там, где внедряют такие решения, процессы становятся прозрачнее, решения быстрее, а услуги доступнее. И это системная работа, которую мы продолжим вести, потому что современная экономика и комфортная жизнь начинаются с эффективных технологий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С ноября 2018 года при поддержке Федерального центра компетенций и Госкорпорации «Росатом» в регионе реализовано более 1700 проектов по оптимизации. В рамках национального проекта «Производительность труда», 110 предприятий области добились среднего роста выработки на 57%.

Цифровая трансформация стала ключевым направлением. Создан единый реестр всех процессов органов власти, в рамках которого уже завершено 92 проекта. Для управления изменениями внедрена собственная Система управления трансформацией региона, позволяющая в режиме реального времени отслеживать эффективность нововведений. Активно развивается использование технологий искусственного интеллекта для анализа больших данных и поддержки управленческих решений.

Значительные результаты достигнуты в социальной сфере. Липецкая область вошла в число пилотных регионов проекта «Бережливая школа». Это позволило снизить бюрократическую нагрузку на педагогов и сформировать культуру непрерывных улучшений. Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой и два детских сада Липецка признаны образцовыми организациями федерального уровня.

Успешный опыт демонстрирует и Гостехнадзор Липецкой области, который, реализовав свыше 20 проектов (включая оптимизацию услуг по регистрации самоходной техники и работе с обращениями граждан), подтвердил статус образцовой бережливой организации федерального уровня.

Для жителей области эти инициативы имеют практическое значение: рост производительности способствует стабильности доходов и созданию новых рабочих мест, оптимизация госуслуг экономит время, а применение бережливых технологий в образовании напрямую влияет на его качество.

На 2026 год поставлены задачи по дальнейшему упрощению предоставления государственных услуг с использованием бережливых технологий и ИИ, увеличению числа участников нацпроекта «Производительность труда» и внедрению новых AI-решений для прогнозной аналитики.