ИИ-помощника для работы с документами и сервис для отслеживания киберугроз создали липецкие айтишники

В Липецке завершился VII ежегодный фестиваль информационных технологий «ИТ-Фест 2026». Финальный день прошёл 14 ноября на площадке «Школы 21» и был посвящён роли человека в эпоху искусственного интеллекта.

Одним из главных событий стало награждение победителей хакатона. Участники разрабатывали решения для реальных задач бизнеса и государственных организаций. Среди проектов — ИИ-помощник для быстрого поиска информации в документах и сервис, который собирает, проверяет и анализирует новости о киберугрозах. Победителями хакатона стали: 1 место — команда «.batAT»; 2 место — команда «MDS»; 3 место — команды «Липецкие котики» и «И так сойдёт».

Разработанные прототипы могут стать основой для новых цифровых сервисов в регионе.В заключительный день фестиваля эксперты рассказали о применении нейросетей в повседневной жизни и работе. Гости также посетили мастер-классы по управлению стрессом и психологическому здоровью. Награды получили победители олимпиад, конкурсов и соревнований, проходивших в течение ИТ-недели.

«На хакатоне ребята работали над задачами, с которыми ежедневно сталкиваются предприятия и государственные организации. Предложили интересные решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Для нас важно, чтобы такие разработки не оставались только конкурсными проектами, а получали возможность дальнейшего развития и практического применения в Липецкой области», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организатор фестиваля — липецкий кампус «Школы 21» при поддержке министерства цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области.