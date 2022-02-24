Центр дополнительного образования Липецкой области объявляет о начале регистрации на региональный этап федеральных соревнований «Инженерные кадры России». В этом году состязания пройдут в очном формате.
Соревнования состоятся по трём направлениям:
«ИКаРёнок» — для детей дошкольного возраста;
«ИКаР-старт» — для младших школьников (1 — 4 класс);
«ИКаР-классик» — для учащихся средней и старшей школы (5-11 класс).
Сроки проведения конкурса:
до 3 марта — регистрация участников по ссылке https://forms.yandex.ru/u/620cd98d376f086293aa0070/
до 9 марта — предоставление конкурсной документации согласно положению на почту: ikarLip@yandex.ru
10-12 марта — экспертная оценка
12 марта — награждение победителей и призёров соревнований
Как известно, Центр дополнительного образования Липецкой области с 2019 года организует и проводит региональный этап соревнований «Инженерные кадры России» в сотрудничестве с «Ассоциацией робототехников и организаций, использующих конструкторы образовательной робототехники в учебно-воспитательном процессе».
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться в оргкомитет:
Телефон в Липецке: 43-10-32
E-mail: ikarLip@yandex.ru
Положение конкурса, шаблон согласия (тренера и родителя) — на сайте https://it-cube48.ru/archives/24197