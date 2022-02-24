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Центр дополнительного образования Липецкой области объявляет о начале регистрации на региональный этап федеральных соревнований «Инженерные кадры России». В этом году состязания пройдут в очном формате.

Соревнования состоятся по трём направлениям:

«ИКаРёнок» — для детей дошкольного возраста;

«ИКаР-старт» — для младших школьников (1 — 4 класс);

«ИКаР-классик» — для учащихся средней и старшей школы (5-11 класс).

Сроки проведения конкурса:

до 3 марта — регистрация участников по ссылке https://forms.yandex.ru/u/620cd98d376f086293aa0070/

до 9 марта — предоставление конкурсной документации согласно положению на почту: ikarLip@yandex.ru

10-12 марта — экспертная оценка

12 марта — награждение победителей и призёров соревнований

Как известно, Центр дополнительного образования Липецкой области с 2019 года организует и проводит региональный этап соревнований «Инженерные кадры России» в сотрудничестве с «Ассоциацией робототехников и организаций, использующих конструкторы образовательной робототехники в учебно-воспитательном процессе».

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться в оргкомитет:

Телефон в Липецке: 43-10-32

E-mail: ikarLip@yandex.ru

Положение конкурса, шаблон согласия (тренера и родителя) — на сайте https://it-cube48.ru/archives/24197