Выставка «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» представит липчанам уникальные памятники из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Выставка откроется в Выставочном зале – филиале Липецкого областного краеведческого музея и будет работать с 24 августа до 24 ноября.

Выставка состоит из двух разделов, представляющих произведения из Москвы и центральных регионов России с одной стороны и памятники провинциального церковного искусства – с другой. Большая часть экспонируемых памятников – иконы. Три предмета представляют собой фрагменты стенописей. Всего в экспозиции 40 произведений русской церковной живописи, созданные в период с последней четверти XVII века до первой трети XVIII века – времени жизни и правления первого русского императора Петра I.

«Замечательно, что липецкие учреждения культуры реализуют проекты в сотрудничестве с ведущими музеями страны. Это значительно упрощает знакомство жителей региона с высоким искусством и способствует росту культурного уровня липчан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.