Премьера легендарного произведения Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца» состоялась в липецком «Унионе». В постановке, созданной на средства гранта Министерства культуры РФ, задействован оркестр русских народных инструментов под руководством Василия Моисеенко, солисты филармонии. Режиссер Иван Карпов использовал старейший жанр — балаганный театр, когда историю рассказывают скоморохи и руководимые ими куклы.

Впервые постановку сопровождали созданные искусственным интеллектом иллюстрации. Их проецировал закупленный к новому концертному сезону экран. Артисты Артем Тарасов, Анастасия Пименова, Сергей Колесник исполняли по несколько ролей, управляя еще и куклами.

«В этой постановке сошлось все — и самые современные технологические разработки, и кропотливая работа оркестра народных инструментов, и талант солистов филармонии, которые выступали и как драматические артисты, и как артисты театра кукол. Благодаря такому синтезу получаются ни на что не похожие постановки, объединяющие в себе проверенную временем классику и новые подходы», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.