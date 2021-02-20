Добринский боец смешанных единоборств Илья Курзанов одержал победу техническим нокаутом в поединке против якутского спортсмена.

Бой прошел 20 февраля в Воронеже в рамках зимнего турнира по смешанным боевым единоборствам ММА “FIGHT RIOT”.

Изначально Илья должен был выходить на бой против другого соперника – Салмана Аскерова. Но тот внезапно попал в больницу из-за обезвоживания при сгонке веса. В срочном порядке было принято решение найти Илье соперника, чтобы не срывать бой. На вызов откликнулся молодой боец из Якутска Ян Слепцов.

Слепцов – мастер спорта России по панкратиону и кикбоксингу, трёхкратный чемпион Республики Саха (Якутия) по кикбоксингу в разделе К-1, бронзовый призёр Кубка мира по кикбоксингу. Победитель и призёр различных всероссийских турниров по смешанным единоборствам, панкратиону и кикбоксингу.

Поединок продлился всего полминуты. Илья Курзанов попал ногой в голову Слепцову, и судья вынужден был остановить бой.

В своей речи после поединка Илья вспомнил о своей маме, которой не стало год назад, и попросил зал помянуть ее минутой молчания. Зрители встали с кресел и поддержали просьбу бойца.