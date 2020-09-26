Илья Варламов выпустил видео своей прогулки с мэром Липецка

Два месяца назад Илья Варламов уже гостил Липецке, и город произвел на него неоднозначное впечатление. По итогу своей поездки он выпустил видео, в котором назвал Липецк одним из самых запущенных городов, где на глаза часто попадаются архитектурная каша, пустыри и разбитые дороги.

Спустя пару недель блогер снова приехал в Липецк, но на этот раз прогулялся по городу уже с мэром.

«Шли пешком, в том числе дворами, ехали на общественном транспорте – как муниципальном, так и частном. Очень классный формат. Город как на ладони. И хотя я знаю и достоинства, и недостатки Липецка, и по последним мы с командой ежедневно работаем, мне было и полезно получить свежий взгляд со стороны», – делилась тогда впечатлениями глава города Евгения Уваркина.

Сегодня Илья Варламов наконец-то выпустил видео о последней поездке, в котором пытался найти ответ на вопрос: “Как город с неплохим потенциалом превратился в самую провинциальную провинцию России без запоминающихся мест и зданий?”