Им покоряется пламя

В нашей еженедельной рубрике «ЕДДС сообщает» среди прочих моментов мы информируем читателей о том, что наши огнеборцы проводят плановые тренировки, в ходе которых отрабатывают нормативы. Что это такое и как всё происходит на практике, узнал корреспондент «ДВ», побывавший в пожарной части №10 села Березнеговатка.

Некоторые люди не знают, сколько спасателей и днём, и ночью готовы прийти на помощь жителям Добринского округа, при этом искренне не понимают, чем же занимаются пожарные во время спокойных будней. Что ж, два часа в гостях у огнеборцев прольёт свет и на этот вопрос. ПЧ-10 заметна издалека. Высокие флагштоки, асфальтированная территория, плодовые деревья со всех сторон кирпичного здания, отделанного сайдингом, уютная беседка на улице, волейбольная площадка и хоккейная коробка, стоянка для личного автотранспорта.

— Раньше в этом здании размещалась центральная котельная, — рассказал начальник ПЧ-10 Михаил Наумов, который работает здесь с момента основания. — В 2008 году было принято решение капитально отремонтировать помещение и открыть в нем пожарно-спасательный пост.

В свободное от работы время над восстановлением объекта трудились мужчины из окрестных населенных пунктов. Учителя, скотники, трактористы работали на благотворительных началах. Весь строительный процесс курировали тогдашний глава сельсовета Олег Малыхин вместе со своим братом Владимиром, руководителем КХ «Чара». В результате слаженных действий от бывшей котельной остались только стены и крыша. Весь ремонт и снаружи, и внутри добровольцы также взяли на себя.

Единственным приятным бонусом для людей, принимавших участие в капремонте будущего пожарно-спасательного поста, стало обещание властей впоследствии принять всех на работу пожарными. Но не все поверили сказанному, свернув с полпути. Как оказалось, напрасно. Олег Чернышов — один из тех, кто собственными руками строил свою будущую работу. В то время он трудился скотником в местном сельхозпредприятии, а в любую свободную минуту спешил в Березнеговатку.

Олег Чернышов — один из тех, кто 17 лет назад решил круто изменить свою жизнь, став пожарным.

— Выбранный путь считаю абсолютно верным, — отметил собеседник, — что касается меня, то я не изучал теорию пожаротушения. Всему учился на практике. Первый пожар оказался самым трудным. В деревне Прудки горело животноводческое помещение. Сколько лет прошло, а до сих пор в памяти — рев обезумевших от страха животных, яростное всепожирающее пламя — и мы, новички в борьбе с огненной стихией. Выстояли, боевое крещение с честью выдержали.

Вместе с Олегом Чернышовым с первого дня открытия пожарно-спасательного поста в Березнеговатке, а с 2023-го года — ПЧ-10, продолжают нести нелегкую службу Сергей Селиванов, Николай Калтычкин, Вячеслав Костомаров и Глеб Маркович.

Спасатели на практике отрабатывают эвакуацию условных пострадавших из автомобиля.

Внутри пожарной части есть караульное и спасательное помещения, кухня, санузел и душевая, всё, что нужно для несения службы и быта пожарных. Смену по графику сутки через трое несут два человека, в случае серьезного пожара вызывают подкрепление. Техника в гараже — две машины — всегда готова к работе.

— Если нет вызова, это не значит, что мы сидим сложа руки, — объяснил Наумов, — у нас проводятся ежедневные практические и теоретические занятия, в ходе которых отрабатываем единый алгоритм действий при чрезвычайной ситуации, чтобы в случае вызова сработать максимально оперативно.

При ликвидации последствий ДТП спасатели применяют ручной гидравлический инструмент.

Настало время для очередной тренировки, первым пунктом которой значились сбор и выезд по тревоге. Всего одна минута отводится на то, чтобы одеться в спецснаряжение, загрузиться в автомобиль и выехать за территорию пожарной части. А тревожный сигнал может застать где угодно, в любое время суток. Боевая одежда пожарного (БОП) — одежда, предназначенная для защиты тела человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий. В среднем один БОП весит 5 килограммов, каска пожарного с фонарем (2 кг), защитные сапоги (3 кг), вес спасательного пояса с карабином и кобурой составляет 2 кг, поясной топор (1,5 кг), пожарные краги (0,5 кг), дыхательный аппарат со сжатым воздухом (15 кг). В сумме получается, что защитное обмундирование одного огнеборца — почти 30 килограммов. И с этим грузом человек активно движется.

Второй пункт тренировки — боевое развертывание. На территории части оборудована специальная площадка, на которой огнеборцы отрабатывают подготовку к борьбе с огнем, раскатывают пожарные рукава, которые обеспечат непрерывную подачу воды или огнетушащих веществ к месту возгорания.

В зоне ответственности ПЧ-10 находятся 18 населенных пунктов трех территориальных отделов, в которых проживают 2582 человека. По регламенту в самую дальнюю точку пожарный расчет должен прибыть не более, чем за 20 минут. Для оперативного набора воды в селах и деревнях имеются восемь пожарных гидрантов и восемь водонапорных башен, кроме этого, есть двенадцать мест на берегах природных водоемов, подъезд к которым отсыпан щебнем. На территории части под землей находится 50-кубовый запасной резервуар для воды. Так что шутки про пожарных, приезжающих на вызов с пустыми цистернами — это не про березнеговатских ребят.

Новая вводная для тренировки: произошло ДТП, в салоне автомобиля заблокированы люди. В подобных случаях спасатели используют пожарно-техническое вооружение — комплекс специализированного оборудования, инструментов и технических средств, предназначенных для обеспечения оперативного и безопасного реагирования на пожарные ситуации и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Еще огнеборцы освоили технические средства спасения на воде. Каждый владеет навыками оказания экстренной медицинской помощи.

Начальник пожарной части №10 с. Березнеговатка Михаил Наумов.

Как рассказал командир пожарной части, весь личный состав активно участвует в различных соревнованиях. Не просто смелые, мужественные люди, мастера на все руки, но ещё и спортсмены. Мои собеседники в один голос утверждают, что за семнадцать лет работы был всего один пожар по вине природы: тогда молния ударила в деревянный столб. Причина остальных возгораний — человеческий фактор. Тут и неосторожное обращение с огнём, неисправность электропроводки, детская шалость, неправильная эксплуатация нагревательных приборов, курение в постели и многое другое. Как итог: за прошлый год в зоне ответственности ПЧ-10 произошло двадцать пожаров, два дорожно-транспортных происшествия, двенадцать раз спасатели выезжали для оказания помощи людям.

— По статистике, — сообщает М. Наумов, — профессия пожарного входит в число наиболее рискованных. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, бытовые аварии и дорожно-транспортные происшествия — мы обязаны в самые короткие сроки прийти на помощь людям. Ведь в этом деле счёт идет на минуты. Если человек трудится в пожарной охране, значит, это его осознанный выбор, поэтому случайные люди у нас не задерживаются.

В тему

Добринские пожарные в очередной раз доказали свой высокий профессионализм.

Начальник ПЧ-10 Михаил Наумов и начальник ПЧ-6 Александр Шестаков, возвращаясь из областного центра после рабочего совещания, на автодороге Грязи-Добринка стали очевидцами ДТП.

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Наши земляки оперативно оказали его водителю помощь, вызвали по номеру 112 неотложку и дежурную смену спасателей из Грязинского округа.

Дождавшись приезда врачей, они передали им пострадавшего.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.