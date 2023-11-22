21 ноября отмечали профессиональный праздник бухгалтерские службы страны. В МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа» Добринского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику.

Центр компетенции был создан в 2021 году для централизации бухгалтерского учета и муниципальных закупок. Для обеспечения безопасных и комфортных условий труда в здании проведен ремонт, закуплена мебель и оргтехника, организовано совместное подключение компьютеров к единому каналу передачи данных. Для реализации данного проекта необходимо не только серьезное программное и техническое оснащение. Требуются специалисты соответствующего уровня знаний и умений.

Сегодня к ним предъявляются высокие требования. Это должны быть профессионалы, знающие основы бухгалтерского учёта, законодательства, умеющие работать с большим объёмом информации, со специализированными компьютерными программами. В добринском Центре компетенции трудится именно такая команда высококвалифицированных специалистов.

На торжественном собрании отметили лучших работников. За профессионализм и добросовестную работу благодарность губернатора Липецкой области объявили главному бухгалтеру Центра Ольге Малаховой.

Почетные грамоты главы Добринского муниципального района вручили Андрею Гниломедову — начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, Юлии Зиминой и Нине Зайцевой — бухгалтерам первой категории, программисту Владимиру Беляеву. Многим работникам Центра объявили благодарности.

— Ваша профессия требует целого спектра деловых и личностных качеств, — такими словами начал свое поздравление глава муниципалитета Александр Пасынков, — это организованность, ответственность, внимательность, высокая работоспособность, стремление к непрерывному совершенствованию. От вашего профессионализма и компетентности во многом зависит эффективная финансово-хозяйственная деятельность учреждений и в конечном итоге — социально-экономическое развитие нашего района.

— Нет сомнений в том, что накопленный опыт, знание дела, безупречное качество работы и внедрение современных технологий позволят вам и впредь на высоком уровне выполнять свои профессиональные обязанности, — сказала начальник районного управления финансов Оксана Быкова. — Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам удовольствие и радость, душевное и материальное удовлетворение. Примите самые искренние добрые пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде!