Имеет ли сотрудница на дистанционке получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет?

Сотрудница хочет выйти на работу после родов. Сохранится ли за ней право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет, если женщина будет оформлена как дистанционный работник, а не как работник на дому.

Согласно части 2 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», части 2 статьи 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», пункт 43 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н, части 3 статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает уход за ребенком.

Понятие дистанционной работы, в соответствии со ст. 312.1 ТК РФ, характеризуется следующим:

1) вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя;

2) как для выполнения трудовой функции, так и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть интернет.

Таким образом, дистанционный работник может выполнять свою работу в любом месте и по смыслу (ст. 312.1 ТК РФ) дистанционная работа исключает наличие у работодателя возможности ограничивать выполнение работником работы только на дому – главное, что это место не подлежит ни прямому, ни косвенному контролю со стороны работодателя и работником используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования.

Кроме того, отпуск по уходу за ребенком является целевым – он направлен на обеспечение заботы о малолетнем ребенке посредством фактического ухода за ним. Как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 07.06.2011 № 742-О-О, выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком, направлена на частичную компенсацию заработка, утраченного такими лицами в связи с необходимостью осуществлять уход за ребенком.

Так как дистанционная работа не является по своему правовому характеру работой на дому, дистанционный работник, работающий полный рабочий день, находясь в отпуске по уходу за ребенком, не имеет права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком.