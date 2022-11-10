Памятные доски двум землякам, погибшим при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине, установили на Мемориале Славы в поселке Лев Толстой. Событие сопровождалось митингом, минутой молчания и возложением цветов.

Сергей Потапов родился и вырос в селе Первомайское. С 2018 года проходил службу по контракту. 17 августа 2022 года во время боевого дежурства сбил вражеский беспилотник, за что был награжден медалью «За отвагу». Через две недели сержант Сергей Потапов погиб. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Александр Марухин родился и вырос в поселке Лев Толстой. После службы в армии освоил профессию строителя. В марте 2022 года принял решение пойти служить по контракту. Погиб 30 июля на территории Харьковской области.

«Эти герои ушли защищать рубежи нашей Родины с отвагой в сердце и с желанием не отдать врагу ни пяди нашей исконно русской земли. Теперь наш черед отдать им дань уважения, сохранив их имена в нашей памяти навсегда», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Содействие в открытии мемориальных досок оказал Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области.