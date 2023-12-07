Завершился конкурс «Лучший наставник на государственной гражданской службе Липецкой области», стартовавший в сентябре этого года. Его участниками стали госслужащие, не имеющие действующих дисциплинарных взысканий и ставшие наставниками в отношении хотя бы одного гражданского служащего.

Конкурсанты прошли три этапа. Это видеовизитка и мотивационное эссе; оценка профессиональных и личностных качеств в виде тестирования и решения профессиональных кейсов; деловая игра. В финал вышли семь человек, где их ожидал интеллектуальный и творческий конкурс, а также специальный конкурс от жюри.

«Победителем по итогам состязаний стала консультант управления молодежной политики Липецкой области Лилия Некрасова. Специальный приз жюри получила заместитель начальника отдела контрольных проверок управления контроля и протокола губернатора Липецкой области в правительстве региона Леся Корсукова. А приз зрительских симпатий выиграла заместитель начальника отдела правового обеспечения в социальной сфере правового управления правительства Липецкой области Татьяна Мурзина», – сообщили в управлении государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области.