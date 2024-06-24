Именные сертификаты центр «Мой бизнес» вручил выпускникам образовательной программы «Азбуки предпринимателя» Липецкой области. Сертификаты разработаны в соответствии с программой АО «Корпорация МСП». В дальнейшем они будут учитываться в конкурсах на некоторые виды государственной финансовой поддержки, например, при участии в конкурсе на получение гранта «Лёгкий старт» в 2024 году.

«Азбука предпринимателя» проходила с 17 по 20 июня. Учебную программу освоило рекордное количество участников – 60 начинающих предпринимателей. Это вдвое больше предыдущего года. За четыре дня под руководством сертифицированного тренера АО «Корпорация МСП», главного консультанта Центр поддержки предпринимательства Липецкой области Маргариты Болдыревой слушатели узнали всё о бизнес-планировании: как зарегистрировать своё дело, об источниках финансирования, о тонкостях в продвижении бизнеса, работе с персоналом и построении процессов. По итогам тренинга участники разработали подробную дорожную карту по открытию бизнеса.

«Открытие свое дела – это очень непростой процесс, в котором требуется не только энтузиазм и желание воплотить свою идею в жизнь. Нужно просчитать все экономические составляющие: стартовый капитал, расходы, материалы, рынок сбыта. Также нужно понимать все юридические нюансы, технику безопасности, госстандарты, сертификацию. Проект «Азбука предпринимателя» знакомит со всем комплексом начальных задач и помогает проработать бизнес-идею. В Липецкой области это уже не первый выпуск. Слушателей становится больше. Это говорит о востребованности и актуальности программы», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».