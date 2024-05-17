Реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса и исполнение федерального проекта «Выбирай свое» обсудили на заседании комиссии по экономике и поддержке предпринимательства Общественной палаты Липецкой области. Главной темой стало расширение импортозамещающих производств в регионе.

В Липецкой области федеральный проект «Выбирай своё», который инициировала партия «Единая Россия», стартовал осенью прошлого года. Он призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению, консолидируя вокруг себя общественные организации, органы исполнительной власти, активных граждан.

Как рассказал председатель комиссии, президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов, в регионе действуют беспрецедентные меры поддержки бизнеса и инвесторов, которые позволят установить приоритет отечественной продукции над импортной и заменить западные регламенты производства. Стимулировать импортозамещение возможно через механизм госзакупок. Отечественные производители уже получают ряд преимуществ при внесении промышленной продукции в реестр Минпромторга. На сегодняшний день 30 липецких производителей включены в реестр Минпромторга. Липецкой ТПП в 2023 году выдано 200 документов – актов экспертизы или сертификатов подтверждения отечественного производства, что вдвое больше, чем в 2022. С начала этого года уже зарегистрировано и выдано 53 документа.

Для начинающих предпринимателей доступен грант «Легкий старт» до 500 тысяч рублей. Есть грант для социального бизнеса и молодых до 500 тысяч рублей, а также субсидия по выводу товаров на маркетплейсы до 500 тысяч рублей, субсидия на покупку франшизы до 1 млн рублей. Областной фонд поддержки МСП предлагает линейку льготных займов и поручительств. В Липецкой области скоро появится новая мера поддержки региональных брендов в легкой промышленности грантом в размере 1 млн рублей, сейчас она находится в разработке.

«У многих жителей нашего региона и за его пределами исторически сложилось такое понимание, что липецкое – значит, хорошее, качественное. Сейчас появляется много новых производств, в том числе небольших, но все они успешно держат марку. Это говорит о традициях вести бизнес по-честному, ориентируясь на клиента и удовлетворение его потребностей. Такие предприниматели заслуживают поддержку», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Членам комиссии презентовали проекты по импортозамещению, реализованные центром «Мой бизнес» в 2023 году, а также видеопроект о местных предприятиях «Выбирай свое – Липецкое», которые успешно переформатировали производство под существующие реалии и выпускают импортозамещающую продукцию. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».