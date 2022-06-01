В Российском Союзе промышленников и предпринимателей состоялось заседание Комиссии РСПП по строительному комплексу на тему: «Импортозависимость и возможности импортозамещения в строительной отрасли. «Дорожная карта» по реализации». Его частником стал член Правления РСС, член комиссии, директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин.

Мероприятие прошло под председательством Президента Российского Союза строителей Владимира Яковлева.

— Нам необходимо сформировать комплекс мер, для того, чтобы представить их профильным министерствам и Правительству. Мы говорим о том, что мы имеем возможность импортозамещения 90% стройматериалов, однако, на практике оказывается, что оставшиеся 10% серьезно влияют на процессы, происходящие в строительстве. Кроме того, у нас много вопросов к качеству материалов российского производства. Есть также проблемы с техникой, логистикой, цифровыми технологиями, — отметил Владимир Яковлев во вступительном слове.

Спикерами мероприятия стали эксперты, которые о проблемах и достижениях отрасли знают, что называется, изнутри. В частности, научныйруководитель НИИ Строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Пустовгар отметил, что заниматься только выполнением и перевыполнением планов по количеству сданных объектов сегодня мало. Необходимо сохранить технологичность отрасли — то есть качество сданных объектов должно оставаться на высоком уровне.

Так, наиболее остро стоят вопросы по поставкам инженерного оборудования и систем, дорожно-строительных машин, грузоподъемной техники, составляющих для производства ряда строительных материалов. К примеру, в дорожно-строительной отрасли доля импорта машин и оборудования превышает 90 %, зависимость от импортного оборудования при производстве кирпича, плитки и керамогранита, сантехнической керамики, строительной химии приближается к 100%.

— Да, мы сегодня сохраним темпы строительства. Способов как сохранить много: не строить дома выше пяти этажей, потому что нет кранов; прокладывать грунтовые дороги, потому что нет спецтехники. По площади мы все закроем. Но нам важно сохранить технологический уровень. Об этом говорят именно практики — в Российском Союзе строителей. Мы об этом говорим, потому что мы являемся теми людьми, которые каждый день осуществляют строительное производство, — сказал Андрей Пустовгар.

Он отметил, что по оценкам экспертов, для полного перехода на собственное производство и поставки из дружественных стран может потребоваться до 5 лет.

Задел на развитие технологий и качества есть. Например, в отрасли сухих строительных смесей ряд российских компаний считаются передовыми на мировом уровне. Этот результат — в том числе следствие внедрения в производство разработок российских ученых, сотрудников НИУ МГСУ.

Также в России успешно работает Научно-исследовательский центр «Строительство», в штате которого 1000 сотрудников. На протяжении 95 лет здесь специализируются на разработке, развитии и внедрении инновационных строительных материалов. Проблема только в том, что ученые работают на заказ.

— От Минстроя финансирования на разработку новых материалов нет. У нас работают 60 лабораторий, и все они финансируются только за счет хоздоговорной работы. Эта такая форма продажи знаний, которая не позволяет идти вперед. Например, мы видим возможности развития в каком-то направлении. Я спрашиваю у научных сотрудников: «Почему вы ничего не изобретете?» Ответ: «А кто нам заплатит?». Нам необходимо бюджетное финансирование под перспективные проекты, — отметил Генеральный директор НИЦ «Строительство» Виталий Крючков.

Где российские производители откровенно проседают по качеству? Кабель: среди строителей ходят байки о том, как пришлось полностью менять электропроводку в свежепостроенном здании. Краски: долго сохнут, недолго держатся. Лифты: в нашей стране до сих пор не научились производить суперскоростное подъемное оборудование.

При строительстве дома используется 500 тысяч деталей и компонентов, по каждому из них необходимо принимать решение отдельно: искать аналоги, новые пути импорта или производить самостоятельно. По этому поводу эмоционально высказался Олег Бетин — зампредседателя Общественного совета при Минстрое России, член Правления РСС.

— Мы много лет говорим об импортозамещении, в то же время восхищаемся Китаем, который за эти годы достиг экономического успеха. Мы смеялись, когда там копировали известные бренды, но сейчас мы покупаем у них машины. Во-первых, нам нужно использовать этот опыт — не стесняться повторять то, что уже было. Во-вторых, необходимо создать реестр потребностей инструментов, материалов, механизмов и работать четко по нему. Оценить качество того, что мы производим сейчас, дать рекомендации, как для строительных компаний, так и для промышленных, — сказал Олег Бетин.

Наладить взаимодействие между производителями и строительными компаниями пытаются в НОСТРОЙ. Там создали каталог по импортозамещению. Как рассказал директор департамента ценообразования в строительстве НОСТРОЙ Павел Малахов, с помощью этого каталога можно найти российский аналог механизмам и материалам иностранного производства — просто выбрав параметры на сайте. С каталогом могут ознакомиться все желающие по ссылке https://nostroy.ru/rism. Он постоянно дополняется новыми позициями. При этом, по словам Павла Малахова, эксперты, анализирующие соответствие аналога качеству импортного продукта, максимально объективны.

— Наша цель не рекламировать какие-то товары, а помочь строителям сориентироваться в ситуации, когда требуется срочная замена отсутствующему в продаже оборудованию или материалам, — отметил представитель НОСТРОЙ.

Еще одно направление, к которому требуется повышенное внимание — информационные технологии. По словам председателя комитета РСС по цифровизации в области строительства и проектирования Тимофея Татаринова, сегодня грантовая поддержка Минцифры общая по всем направлениям экономики. Между тем, для строительной отрасли необходимо отдельное направление, причем не только там, где речь идет о ТИМ — проектировании, но и ПО для строительства, цифровизации документов и так далее.

С интересными предложениями, которые могут быть интересны строителям в практическом применении выступил Юрий Филипповский — советник генерального директора электронной торговой площадки ГК «Газпромбанк». Он рассказал о новом сервисе, основанном на базе Государственной информационной системы промышленности, который позволяет проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производства. Сервис разработан совместно с Минпромторгом России. Сайт торговой площадки: etpgpb.ru.

По итогам заседания будет составлена резолюция с рекомендациями по краткосрочному и долгосрочному планированию развития импортозамещения. Она будет направлена в органы государственной власти.

— В разговоре, который проходил на площадке РСПП, были задействованы все заинтересованные структуры: Минстрой, РСС, НОСТРОЙ, представители научного сообщества, строительных компаний. Задача — в кратчайшие сроки решить проблему, которую уже давно обозначил Президент России Владимир Путин — импортозамещение. В последние 30 лет работа в этом направлении велась вяло. Откровенно говоря, перенасыщенный рынок нас расслабил. Сейчас настало время действовать оперативно и согласно вызовам времени, — прокомментировал член Правления РСС Павел Путилин.

Председатель Комиссии РСПП по строительному комплексу Владимир Яковлев заявил, что заседания на тему импортозамещения будут проходить ежемесячно. Их результатом должны стать конкретные меры поддержки и их последующая реализация «на земле».