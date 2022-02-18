Офицер Валентин КОМАРОВ из Добринки охраняет Родину в Северной Осетии

НЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ ВЫ, А СЕРЖАНТЫ

Молодой человек окончил в 2005-м вторую Добринскую школу. Всегда мечтал стать военным, но сразу не получилось.

— Я тогда поступил в Международную школу компьютерных технологий, — вспоминает Валентин Константинович о том первом годе после школы, — правда, мне всего одного курса хватило, чтобы понять: я не на своём месте. И решил вновь «штурмовать» военные заведения. Вообще-то, в планах было одно — Тульский артиллерийский инженерный институт. И на второй год, в 2006-м, туда был зачислен, учился на факультете «Эксплуатация вооружения по областям и видам».

Нелёгкая и непростая учёба нравилась нашему земляку. Только новые испытания на моральную прочность вновь поджидали его впереди.

После окончания вуза оказалось, что лейтенантского звания им не присвоят: лишь сержантское, поскольку офицеров и так предостаточно было в стране, а среднего состава не хватало.

Многие его ровесники тогда просто ушли из армии, посчитав такую ситуацию за личное унижение: на руках у них — диплом вуза с 5-летней учёбой, а служить придётся наравне с теми, кто окончил месячные курсы сержантов или вовсе только что школу. Досадно и несправедливо!

ЗА УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ…

Однако Комаров так просто не сдался. Упёртость и целеустремлённость не позволили ему тогда принять сторону тех, кто вместе с ним, отучившись на инженера-артиллериста, ушёл в «свободное плавание» на гражданку. Ведь не для того ж он бросил престижный вуз и не стал компьютерщиком, чтоб потом ещё не быть и представителем «бога войны» со звёздочками на погонах?

— Пришлось принять те условия, — признаётся собеседник, — имел звание сержанта первое время.

Валентин тут очень скромничает: целый год парень служил в Чечне. Хоть более-менее спокойствие уже наступило на той земле, но всё равно обстрелы продолжались. Службу нёс на БТРе в колоннах сопровождения, охранял технику и грузы.

«За участие в боевых действиях» — такой знак отличия теперь украшает грудь В.К. Комарова.

«С КАВКАЗА СМОТРИМ НА РОССИЮ»

Валентин Константинович, конечно, дослужился до своей цели — стал офицером, сейчас имеет звание капитана. По роду деятельности объехал, как он сам говорит, полстраны, бывал в других государствах, например, в Южной Осетии, в Цхинвале, за что тоже от правительства этой Республики имеет награду «За принуждение к миру» (Грузии). С женой Юлией и трёхлетней дочкой Викой проживает, вернее, служит в Северной Осетии — Алании, в городе Владикавказе. Он начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения.

— Охраняем Россию на Кавказе. Уже привык к той местности. Красота необыкновенная: горы, озёра, водопады…

Честно говоря, я даже немного позавидовала Валентину, ведь Владикавказ негласно называют «Южным Петербургом». Там были и творили Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Чехов, Булгаков…

— Меня поначалу сильно удивляло необыкновенное кавказское гостеприимство, их праздники. Если у кого-то юбилей или свадьба, то перекрывают дорогу и человек под 200 начинают веселиться, выносят сюда же казаны, жарят шашлык… По родной Добринке, разумеется, скучаем, причём вместе с супругой: она тоже моя землячка, окончила лицей №1.

В.К. Комаров говорит, что в городе, как и в целом в той местности, очень много ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны. Привычное дело — увидеть 100-летнего ветерана, грудь которого увешана медалями и орденами. Наш земляк обратил внимание на то, как почтительно и терпеливо кавказцы относятся в целом к пожилым людям. Нам бы у них этому поучиться не мешало.

— Меня самого родители Константин Валентинович и Татьяна Николаевна назвали в честь деда. Валентин Васильевич Комаров тоже воевал, имел много ранений, а его брат Константин погиб в первые дни войны, защищая Брестскую крепость…

ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ!

Добринский военкомат вновь объявил о наборе желающих поступить в высшие военные заведения. Будущие выпускники мальчишки (а с недавних пор и девчонки) должны уже определиться к этому времени с выбором и начинать основательно готовиться и проходить медкомиссию.

— С высоты лет, посвящённых защите Родины, что можешь им посоветовать? — спросила у Валентина Константиновича.

— Главное, чтобы было личное желание, а не родителей, — подчеркнул Комаров. — Знаю стольких знакомых, кто окончил военный вуз, но после первого месяца реальной службы подал рапорт: не его дело. Либо уходили ещё на стадии учёбы. Но уж коли решили себя посвятить такой профессии, то надо чётко ставить цель и уверенно идти к ней. По-другому не бывает!

Нетрудно посчитать, что сам Валентин служит достаточно немало. Квартиру как военнослужащий купил в столице Мордовии — Саранске: друг его оттуда родом, добринец поехал к нему в гости и влюбился в тот город.

Будет несправедливо, если не добавлю, что младший брат В. Комарова Михаил тоже защитник. Служит сейчас в Воронеже. Дважды участвовал в боевых действиях в Сирии.

Родителям остаётся лишь гордиться своими сыновьями!