Под таким названием в нынешнем году впервые в нашей области проходил творческий конкурс журналистов печатных и электронных средств массовой информации, организованный Союзом женщин и Союзом журналистов Липецкой области.

Более 190 работ из 15 муниципальных районов было представлено. Корреспонденты «Добринских вестей» тоже приняли активное участие в конкурсе.

На днях жюри подвело итоги.

Победителей и лауреатов конкурса пригласили в Правительство Липецкой области.

Открывая торжественную церемонию награждения, руководители двух Союзов — женщин и журналистов — Вера Урываева и Петр Игнатов подчеркнули важность и своевременность этого состязания.

— Так и должно быть там, где чтут имя, труд и заслуги его Величества женщины, — подчеркнули они.

Корреспондент «Липецкой газеты» Олеся Скворцова и ее героиня — наша землячка из Средней Матренки Найля Галиахметовна Григорьева, награжденная памятной медалью «Матери защитника Отечества».

Председатель Федерации профсоюзов Липецкой области (эта организация выступила партнером мероприятия) Лариса Кудаева отметила значимость данного конкурса и его перспективность.

Лауреатом в одной из номинаций — «Хозяйка села» — признана автор этих строк за публикацию «Лидия Андреевна — наша легенда» («ДВ» №4 от 01.02.2024 года). Это повествование — о нашей замечательной землячке Лидии Андреевне Григоровой, многие годы возглавлявшей профсоюзную организацию в бывшем госплемсовхозе «Отрада». Сейчас ее уже нет с нами, но память о ней — талантливом руководителе, любящей жене и маме, обаятельной женщине — живет в сердцах поныне. Жители Пушкинского сельсовета добрым словом вспоминают эту беспокойную женщину, которой до всего было дело, которая была своей в любой семье.

Торжественную церемонию награждения лучших журналистов области по итогам конкурса «Имя ей — женщина» открывают организаторы — председатели Союза женщин Вера Урываева и Союза журналистов Петр Игнатов.

Так получилось, что творческий конкурс в нашей области стартовал в Год семьи. И это не могли не учесть организаторы церемонии. Кроме лучших журналистов, они пригласили на итоговое мероприятие героинь публикаций, отмеченных дипломами победителей. Вместе с авторами лучших материалов награды получили многодетная мама из Добровского района, с мужем воспитывающая троих несовершеннолетних детей; липецкий волонтер, активно помогающая участникам СВО; матери защитников Отечества из нескольких районов области.

В числе награжденных — жительница с. Средняя Матренка Найля Григорьева, о которой рассказала со страниц «Липецкой газеты» журналистка Олеся Скворцова. Эта публикация признана членами жюри лучшей в номинации «Дорога добрых дел».

Наши читатели хорошо знакомы с Н.Г. Григорьевой — о ней и ее волонтерской группе «Твори добро» неоднократно рассказывали «Добринские вести». Найля Галиахметовна — многодетная мама, воспитавшая вместе с мужем четверых детей. Два их сына — участники специальной военной операции.

Материнский подвиг нашей землячки и ее неутомимая работа по оказанию помощи всем, кто сегодня находится на переднем крае борьбы за свободу, независимость и суверенитет нашей Родины, был высоко оценен. На торжественной церемонии Н.Г. Григорьевой вручили памятную медаль «Матери защитника Отечества».