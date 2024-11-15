Школа №24 в Ельце будет носить имя Героя России Никиты Сёмочкина. Он учился здесь до 9 класса, всегда был на хорошем счету у педагогов, у Никиты было много друзей.

«Золотую Звезду» Героя России родителям Никиты Сёмочкина вручили 1 ноября. Это звание наш земляк получил посмертно. Он погиб под Лисичанском, когда раненый выводил товарищей из-под обстрела, а потом прикрыл их собой, дав возможность отойти на безопасное расстояние.

Никита прошёл самые горячие точки специальной военной операции. Командовал разведротой, вместе с товарищами выполнял самые опасные и ответственные задания.