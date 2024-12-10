Имя Героя Российской Федерации Никиты Сёмочкина присвоили 24-й школе Ельца, в которой он учился. Торжественное событие состоялось в День Героев Отечества при участии губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Его жизнь оборвалась слишком рано, но стала примером мужества и любви к Родине. Мы обязаны помнить таких людей. Помнить, что за каждой наградой, за каждым именем стоит невероятная самоотверженность и любовь к своей стране. Вечная память Никите Сёмочкину», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Никита Сёмочкин командовал разведывательной ротой. Прошёл через самые горячие точки СВО: Херсон, Мариуполь, Северодонецк, Соледар. Его бойцы всегда выполняли сложные задания, находили позиции противника, эвакуировали раненых, координировали артиллерию. В своём последнем бою под Лисичанском Никита, несмотря на тяжёлое ранение, вывел своих товарищей из засады и приказал им отходить. А затем, оставшись, вызвал огонь вражеского дрона на себя. Ему было всего 28 лет.

Ельчанин был награждён медалями «За отвагу», орденом Мужества, медалями Суворова и Жукова. Высшая награда — звание Героя Российской Федерации — присвоена Никите Сёмочкину посмертно.