Объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за первое полугодие достиг 159,7 млрд рублей. Это на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Положительная динамика наблюдается по многим направлениям. Так, на 36,5% выросло производство мясосодержащих консервов, на 28,6% переработанного картофеля, на 11,4% дрожжей. Выпуск замороженных фруктов и ягод увеличился на 31,5%. Сахара произведено на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Молочной продукции для детей за полугодие выпустили на 21,8% больше, мясной продукции для детского питания – на 7,9%. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детей увеличилось на 6,6%. По всем этим позициям Липецкая область либо является лидером в стране, либо стабильно входит в топ-3 производителей.

Липецкие маслоэкстракционные заводы продолжают наращивать выпуск растительных масел. За шесть месяцев 2024 года их произведено на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое увеличение по-прежнему показывает соевое масло. Его выпуск вырос на 85,7%. Производство рапсового масла увеличилось на 14,6%, подсолнечного – на 3,1%. Также в регионе выработали небольшое количество льняного масла. Кроме того, производство джемов и фруктового пюре выросло в регионе на 44,4%, сливочного масла – на 26%, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы – на 26,5%, круп – на 41,1%, сыров и творога – на 17,4%.

За первые шесть месяцев текущего года индекс производства пищевых продуктов в Липецкой области составил 110,8% к соответствующему периоду прошлого года. «Отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности региона динамично развивается и является инвестиционно привлекательной. Осваиваются новые направления, которые являются перспективными для экономики и вносят свой вклад в импортозамещение и продовольственную безопасность страны», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.