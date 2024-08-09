Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится. Поправки в федеральный закон о страховых пенсиях вступают в силу с начала следующего года.

Как пояснили в отделении Социального фонда России по Липецкой области, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета плановых индексаций. Проиндексированный размер пенсии отражается на их индивидуальном лицевом счете, который всегда можно запросить на портале Госуслуг. Повышенный размер пенсии выплачивается после завершения трудовой деятельности.

С 2025 года все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет. В отношении плановых повышений пенсий работающих граждан будет установлен особый порядок индексации. Так, увеличению будет подлежать не размер пенсии, получаемый работающим гражданином в данный момент, а более высокий размер, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

Например, пенсия работающего пенсионера составляет 16,5 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций за пять лет работы пенсия составляет 22,5 тыс. рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 16,5 тыс. рублей. Увеличенный размер пенсии с пропущенными индексациями за прошлые годы Отделение СФР по Липецкой области будет выплачивать так же, как и раньше после увольнения пенсионера.

Отделение СФР по Липецкой области возобновит индексацию пенсий жителям региона в автоматическом режиме. Гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться. Все интересующие вопросы можно задать по бесплатному телефону — 8 (800) 100-00-01.