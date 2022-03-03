Читайте нас в

Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов обсудил с директором по производству АО «Индезит Интернэшнл» сложившуюся ситуацию на предприятии, сообщает investinlipetsk.ru.

«Ситуация с продажами произведенной продукции изменилась. На сегодняшний день нам необходимо установить баланс между спросом на рынке и производством. Склады завода в Липецке переполнены. Несмотря на то, что процесс производства приостановлен, дирекция по продажам работает в полном объеме. Основные усилия направлены на работу с логистикой для обеспечения материалами.

Ситуация сложная, но полностью под контролем. Глобальных проблем нет.

Решение о приостановке принято, исходя из расчета запасов произведенной продукции.

Сотрудникам выплачивается положенная заработная плата в соответствии с законодательством РФ» — прокомментировал директор по производству АО «Индезит Интернэшнл» Франческо Челентано.