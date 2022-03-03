Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов обсудил с директором по производству АО «Индезит Интернэшнл» сложившуюся ситуацию на предприятии, сообщает investinlipetsk.ru.
«Ситуация с продажами произведенной продукции изменилась. На сегодняшний день нам необходимо установить баланс между спросом на рынке и производством. Склады завода в Липецке переполнены. Несмотря на то, что процесс производства приостановлен, дирекция по продажам работает в полном объеме. Основные усилия направлены на работу с логистикой для обеспечения материалами.
Ситуация сложная, но полностью под контролем. Глобальных проблем нет.
Решение о приостановке принято, исходя из расчета запасов произведенной продукции.
Сотрудникам выплачивается положенная заработная плата в соответствии с законодательством РФ» — прокомментировал директор по производству АО «Индезит Интернэшнл» Франческо Челентано.