В ноябре 2021 года в Липецкой области годовая инфляция замедлилась до 9,46% с 9,78% в октябре, тогда как в Центральном федеральном округе (ЦФО) и России в целом рост цен ускорился. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Уровень инфляции в регионе оставался выше, чем в ЦФО и России (8,36% и 8,40% соответственно).

На динамику цен в Липецкой области повлияли преимущественно региональные факторы: увеличение предложения отдельных продовольственных товаров, выделение субсидий местным производителям продуктов питания, усиление конкуренции на рынке медикаментов, гибкая тарифная политика сотовых операторов. На снижение инфляции в регионе также оказал влияние эффект высокой базы ноября 2020 года и меры государственного регулирования на отдельных товарных рынках.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары уменьшился до 12,59% в ноябре с 13,25% в октябре, что объясняется увеличением предложения местными производителями, субсидированием предприятий мукомольной и хлебопекарной отраслей, а также статистическим эффектом базы.

Липецкие аграрии увеличили производство овощей закрытого грунта. Например, за январь-октябрь 2021 года помидоров выращено почти на треть больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. Увеличение предложения способствовало замедлению роста цен на тепличные помидоры и огурцы. На текущей динамике цен на огурцы дополнительно сказался эффект высокой базы ноября 2020 года, когда они дорожали из-за роста затрат тепличных хозяйств и увеличения стоимости импорта.

Увеличение производства яиц в регионе способствовало росту предложения и, соответственно, снижению годового темпа прироста цен на яйца.

Выделение в октябре 2021 года субсидий из федерального и областного бюджетов липецким мукомольным компаниям на закупку пшеницы, а хлебопекарным предприятиям – на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий привело к уменьшению годового темпа прироста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в ноябре.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области уменьшился до 8,91% в ноябре с 9,06% в октябре в отличие от ЦФО и России, где он увеличился. Факторами уменьшения темпа прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области являлись усиление региональной конкуренции, увеличение предложения, а также замедление роста издержек производителей в результате государственного регулирования на рынке пиломатериалов.

В Липецкой области в июле текущего года открыт логистический центр федеральной аптечной сети, в настоящее время растет количество точек самовывоза заказов. Увеличение предложения и усиление конкуренции на фармацевтическом рынке региона привели к замедлению роста цен на медикаменты.

Введение с 1 июля 2021 года пошлин на экспорт древесины увеличило предложение сырья для производства древесно-стружечных плит на внутрироссийском рынке и способствовало замедлению роста издержек предприятий деревообработки. Снижение мировых цен на древесно-стружечные плиты уменьшило привлекательность их экспорта и привело к увеличению их предложения на внутрироссийском рынке. Результатом действия данных факторов явилось замедление роста цен на древесно-стружечные плиты.

Услуги

В Липецкой области годовой темп прироста цен на услуги снизился до 5,18% в ноябре с 5,24% в октябре в отличие от ЦФО и России, где он увеличился. Замедление роста цен в регионе объясняется эффектом базы в динамике цен на услуги пассажирского транспорта и страховые услуги, а также гибким ценообразованием сотовых операторов.

В 2021 году плата за проезд в городском общественном транспорте не индексировалась, в то время как с 1 ноября 2020 года она была повышена. Эффект высокой базы ноября 2020 года объясняет замедление годового темпа прироста цен на услуги пассажирского транспорта в текущем году.

Эффектом высокой базы предыдущего года объясняется уменьшение темпа прироста стоимости полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (каско) в текущем году. В ноябре 2020 года стоимость полиса увеличилась – сказалось удорожание учитываемых при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля импортных запчастей и сокращения предложения комплектующих в период пандемии.

В целях поддержания клиентской базы сотовые операторы дифференцируют свои тарифные линейки и гибко подходят к ценообразованию, обеспечивая доступность своих продуктов. Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в ноябре в годовом выражении снизилась после повышения в октябре.

Инфляция в Центральном федеральном округе и России

Базовый индекс потребительских цен в Липецкой области в ноябре 2021 года увеличился до 9,93% после 9,87% в октябре 2021 года, сложившись выше общего уровня инфляции в регионе (9,46%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в ноябре 2021 года ускорилась до 8,36% после 8,03% в октябре, что несколько ниже инфляции по России в целом – 8,40%. На динамику цен в округе, как и в целом по стране, преимущественно повлияли рост издержек производителей и поставщиков, а также продолжающееся расширение спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги, опережающее наращивание их предложения.

В целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.