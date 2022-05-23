В апреле 2022 года в Липецкой области годовая инфляция ускорилась до 18,78% после 16,70% в марте, что соответствовало общероссийской динамике. Уровень инфляции в регионе был выше, чем в Центральном федеральном округе (ЦФО) и России (17,97% и 17,83% соответственно). Ускорение инфляции в регионе связано со снижением предложения отдельных товаров, ростом издержек товаропроизводителей и поставщиков услуг, в том числе из-за нарушения производственных и логистических цепочек.

Основные показатели инфляции в Липецкой области

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле повысился до 20,18% с 16,49% в марте 2022 года.

Удорожание компонентов кормовой базы для сельскохозяйственных животных увеличило себестоимость производства сырого молока и мясного сырья и вместе с удорожанием импортных упаковочных материалов и логистики обусловило ускорение роста цен на молочную продукцию и мясопродукты.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области повысился до 22,12% в апреле с 21,17% в марте 2022 года, в отличие от ситуации в целом по России, где он снизился. На динамику цен в Липецкой области повлияло преимущественно снижение предложения некоторых товаров из-за приостановки работы отдельных производителей, в том числе в регионе.

Из-за логистических трудностей с поставками сырья для производства шин отдельные предприятия приостановили их производство в России, в частности в Липецкой области. Снижение предложения привело к ускорению роста цен на шины для легковых автомобилей.

Ситуация с предложением автомобилей ухудшилась в связи с уходом с российского рынка отдельных международных автоконцернов, приостановкой работы отдельных отечественных автозаводов, разрывом логистических и производственных цепочек. В этих условиях в регионе ускорился рост цен на легковые автомобили.

Ухудшилась ситуация с предложением чистящих и моющих средств, а также парфюмерно-косметических товаров из-за ухода с российского рынка отдельных зарубежных брендов и приостановки деятельности отдельных отечественных компаний из-за разрыва логистических и производственных цепочек. В результате ускорился рост цен на чистящие и моющие средства и парфюмерно-косметические товары.

Услуги

В Липецкой области годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 11,42% в апреле с 10,35% в марте 2022 года.

Вследствие сокращения предложения из-за проблем с зарубежными поставками возросла стоимость автомобильных запчастей и комплектующих, что отразилось на удорожании восстановительного ремонта автомобиля. Данная причина и удорожание легковых автомобилей обусловили увеличение годового темпа прироста цен на услуги добровольного (каско) и обязательного (ОСАГО) автострахования.

Инфляция в Центральном федеральном округе и России

Базовый индекс потребительских цен в Липецкой области в апреле 2022 года увеличился, составив 22,04% после 19,11% в марте 2022 года, сложившись выше общего уровня инфляции в регионе (18,78%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в апреле 2022 года возросла до 17,97% после 16,58% в марте, а инфляция по России в целом увеличилась до 17,83%. На ускорение инфляции в ЦФО повлияли последствия ужесточения внешних санкций, а также увеличение издержек производителей и поставщиков, в том числе из-за нарушения производственно-логистических цепочек, снижение предложения отдельных товаров и услуг, а также временный всплеск спроса на услуги.

В целом по России в апреле инфляция увеличилась на 1,14 п.п., до 17,83%. Недельный рост цен в течение месяца замедлялся по мере укрепления рубля и исчерпания эффектов ажиотажного спроса, и в целом за апрель потребительские цены выросли на 1,53% (с поправкой на сезонность). Важными факторами инфляции в ближайшие месяцы станут изменение потребительского поведения и спроса, с одной стороны, и динамика предложения, зависящая в том числе от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения, – с другой. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит снижение инфляции до 5-7% в 2023 году и ее возвращение к цели в 2024 году.