В марте 2022 года в Липецкой области годовая инфляция ускорилась до 16,70% после 9,79% в феврале, что соответствовало общероссийской динамике. Это выше инфляции по Центральному федеральному округу (ЦФО) (16,58%) и соответствует уровню в целом по России (16,69%). Ускорение инфляции в регионе связано со снижением предложения отдельных товаров и услуг, нарушением производственно-логистических цепочек в отношении непродовольственных товаров, а также временным увеличением потребительского спроса на некоторые товары из-за роста неопределенности внешних условий и ослаблением рубля.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте повысился до 16,49% с 11,68% в феврале 2022 года. Ценовая динамика была обусловлена снижением предложения отдельных товаров, а также временным увеличением потребительского спроса на некоторые товары длительного хранения и ослаблением рубля.

Снижение предложения из-за сокращения урожая в стране в 2021 году и более раннее, чем обычно, исчерпание запасов привело к ускорению роста цен на капусту в годовом выражении. На фоне ослабления рубля увеличились темпы прироста цен на импортные томаты. Временный всплеск спроса на продукты питания длительного хранения в марте обусловил существенное увеличение годового темпа прироста цен на сахар.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области повысился до 21,17% в марте с 10,12% в феврале 2022 года.

Всплеск спроса на фоне повышения инфляционных ожиданий населения из-за опасения сокращения предложения, связанного с приостановкой деятельности в России ряда зарубежных компаний, а также отдельных крупных отечественных производителей из-за логистических трудностей с поставками сырья для производства, обусловил ускорение роста цен на бытовую технику, шины для легковых автомобилей.

Ухудшение ситуации с предложением в связи с приостановкой деятельности отечественных автомобильных заводов и уходом с российского рынка отдельных международных автоконцернов, разрывом логистических и производственных цепочек, нарушением платежей и расчетов с зарубежными контрагентами отразилось в увеличении годового темпа прироста цен на легковые автомобили.

Дополнительное влияние на динамику цен на вышеуказанные категории товаров оказало ослабление рубля.

Услуги

В Липецкой области годовой темп прироста тарифов на услуги увеличился до 10,35% в марте с 6,10% в феврале 2022 года.

В условиях сокращения предложения зарубежных туров из-за трудностей международного авиасообщения ускорился рост цен в годовом выражении на услуги в сфере зарубежного туризма. Дополнительное влияние на динамику цен на зарубежные поездки оказало ослабление рубля.

Инфляция в Центральном федеральном округе и России

Базовый индекс потребительских цен в Липецкой области в марте 2022 года увеличился, составив 19,11% после 10,63% в феврале 2022 года, сложившись выше общего уровня инфляции в регионе (16,70%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в марте возросла до 16,58% после 9,26% в феврале, а инфляция по России в целом увеличилась до 16,69%. На ускорение инфляции в ЦФО повлияли общероссийские факторы: внешние санкции и обусловленный ими временный всплеск спроса на некоторых товарных рынках, снижение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, ослабление рубля, нарушение производственно-логистических цепочек.

В целом по России в марте инфляция ускорилась в результате ослабления рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций. За месяц потребительские цены выросли на 7,53% (с поправкой на сезонность), годовая инфляция достигла 16,69%. Заметно ускорилось повышение цен на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма. Основная часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта, после чего укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса привели к замедлению роста или снижению цен на многие товары. Банк России ожидает, что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Основные показатели инфляции в Липецкой области