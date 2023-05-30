Информационный проект «Своих не бросаем: восстановление домов в Мариуполе Фондом капремонта Липецкой области», который почти год ведет пресс-служба ФКР Липецкой области, стал победителем XV ежегодного профессионального конкурса «Пресс-служба года – 2022» в номинации «Лучший PR-проект в некоммерческом секторе».

Награду получила пресс-секретарь ФКР Липецкой области Наталья Моисеева. На ее счету около десятка поездок в Мариуполь. Вооружившись смартфоном и записной книжкой, Наталья лично наблюдала за тем, как шло восстановление знаменитого дома со львами, ремонтировались многоэтажки и важные социальные объекты и рассказывала, как липецкие специалисты помогают мариупольцам возвращаться к нормальной жизни. При этом она не забывала и про свою основную работу – рассказывать о работе Фонда в Липецкой области.

«Липецкая область оказывает большую помощь в восстановлении разрушенных городов в новых регионах. Благодаря широкому освещению этой работы липчане знают об этом и гордятся вкладом области в общее дело», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.