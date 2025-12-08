Информация для владельцев гладкоствольных ружей

ОЛРР по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам Управления Росгвардии по Липецкой области сообщает о том, что владельцы оружия имеют возможность передать гладкоствольные охотничьи ружья 12 калибра (двуствольные и многозарядные) и патроны 12 калибра в зону проведения специальной военной операции.

Для передачи оружия и патронов в зону СВО обращаться к инспектору отделения (офис приема по Добринскому району) Чекмарёвой Екатерине Александровне по адресу: Липецкая область, п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 43 или по телефону: 8 (47462) 2-15-76.