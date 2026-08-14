ИНФОРМАЦИЯ о дате, времени и месте проведения жеребьёвок по определению дат, мест на полосе и иных условий публикации предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 16, в периодическом печатном издании «Добринские вести» при проведении выборов депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва

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Наименование периодического печатного издания  Место проведения жеребьёвкиДата и время проведения жеребьёвки на бесплатной основеДата и время проведения жеребьёвки на платной основе
 «Добринские вести»п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 43, 2 этаж, кабинет главного редактора17.08.2026, 11.00 часов  17.08.2026, 12.00 часов
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