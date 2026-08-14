|Наименование периодического печатного издания
|Место проведения жеребьёвки
|Дата и время проведения жеребьёвки на бесплатной основе
|Дата и время проведения жеребьёвки на платной основе
|«Добринские вести»
|п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 43, 2 этаж, кабинет главного редактора
|17.08.2026, 11.00 часов
|17.08.2026, 12.00 часов
ИНФОРМАЦИЯ о дате, времени и месте проведения жеребьёвок по определению дат, мест на полосе и иных условий публикации предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 16, в периодическом печатном издании «Добринские вести» при проведении выборов депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва
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