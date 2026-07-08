«ИнформУИК»: избирательные комиссии продолжат успешную практику адресного информирования

Начинается масштабное обучение участников «ИнформУИК». В ЦИК России пройдет первый семинар для координаторов проекта в региональных и территориальных избирательных комиссиях. В этом году в подомовых обходах с информированием о выборах примут участие около 300 тысяч членов комиссий в 87 регионах. В Липецкой области готовы включиться в работу 809 координаторов. Под их руководством к избирателям по адресам выйдут 2658 обходчиков.

Члены комиссий во время предстоящего обхода расскажут о ходе избирательных кампаний, сроках и порядке избирательных действий, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, об избирательных объединениях, зарегистрировавших областные списки кандидатов на выборах в Липецкий облсовет, о зарегистрированных кандидатах.

Они представят всю информацию об избирательном участке: месте его нахождения, номере телефона, времени работы, а также о днях, времени, месте и формах голосования: на участке по месту жительства или месту нахождения, дистанционно, на дому.

Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, организаторы выборов продолжат успешную практику адресного информирования, которая прекрасно зарекомендовала себя во время президентской кампании, когда обходчики посетили почти 60 миллионов семей.

Для обучения участников проекта разработана многоступенчатая программа из трех блоков: обучение координаторов, работа в информационной системе и мобильном приложении «ИнформУИК», а также психологическая подготовка. Учеба пройдет в форме вебинаров и личных инструктажей, материалы будут доступны в личных кабинетах членов комиссий на Госуслугах и на сайте РЦОИТ при ЦИК России.