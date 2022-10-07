Планы по развитию электрозарядной инфраструктуры в регионе обсудили представители правительства Липецкой области, Агентства инвестиционного развития и компании Sitronics Electro. Стороны договорились о строительстве зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспорта.

«Недавно в регионе открылся завод «Моторинвест» по производству электромобилей. Также Липецкая область вошла в число пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры для автомобилей с электродвигателем. Надеемся, что то партнёрство с Sitronics Group позволит увеличить поток такого транспорта на дорогах области», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Весь цикл работ по установке и обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты оператора зарядной инфраструктуры Sitronics Electro. «Сегодня зарядных станций для легковых электромобилей в Липецкой области пока единицы. Причем большинство из них — медленные. Очень важно обеспечить водителей достаточной инфраструктурой для комфортного передвижения по региону. Учитывая и тот факт, что в Липецкой области открылось производство электромобилей, развитие зарядной сети в регионе является максимально оправданным решением», — подчеркнул советник президента Sitronics Group Армен Сафарян.

В рамках правительственной субсидии компания создает общедоступную зарядную инфраструктуру в Ленинградской области, Краснодарском крае и Ростовской области, а также вдоль трассы М4. Оператор также построил электробусный парк и возводит еще два в Москве, где могут заряжаться почти 300 единиц транспорта.