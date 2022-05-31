Сеть велодорожек расширяется в Липецке и Ельце в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В областном центре планируют постепенно создать кольцевой маршрут для лёгкого транспорта, проходящий по всему городу – через район НЛМК, набережную, Центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны.

В 2020-2021 годах велодорожки появились на проспекте Победы после его реконструкции, а также на отремонтированных улицах Водопьянова и Зегеля. В этом году примерно столько же обустроят на улице Плеханова и 50 лет НЛМК, где сейчас продолжаются работы по нацпроекту.

В Ельце, где в этом году закончат реконструкцию одной из главных магистралей города – улицы Коммунаров, тоже не забыли о комфорте горожан, предпочитающих двухколёсные средства передвижения. Велодорожка длиной 3,3 километра проходит вдоль улицы через весь город.

«В городе, куда год от года приезжает все больше туристов, нельзя не думать об удобстве и безопасности велосипедистов и пешеходов. Конечно, при ремонтах мы стараемся предусмотреть специальные дорожки везде, где это позволяет пространство», – отмечает глава Ельца Евгений Боровских.

В этом году по нацпроекту в Липецке, Ельце и городе Грязи отремонтируют более 30 объектов уличной сети. На трёх самых крупных из них у любителей активного образа жизни появится безопасное пространство. Работа по планированию и организации маршрутов для лёгкого транспорта в ходе благоустройства территорий по нацпроектам «Безопасные качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда» будет продолжена.

«С каждым годом в регионе появляется всё больше комплексно благоустроенных пространств. Наши города и сёла становятся комфортнее, безопаснее и красивее. Проводя эту работы, мы стараемся учитывать пожелания и предложения жителей, в том числе и проектируя велодорожки, которые, как мы видим, востребованы у населения», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.