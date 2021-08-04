Масштабный автоматизированный чек-ап бизнеса, который запустила Корпорация МСП (группа вэб.рф) совместно с Минэкономразвития России, за месяц работы в тестовом режиме прошли более 21 тыс. компаний из сектора МСП, в том числе из Липецкой области.

Региональные организации инфраструктуры поддержки проводят чек-ап (скоринг) компаний малого и среднего бизнеса и по итогам проактивно предлагают релевантные меры поддержки. Это могут быть льготные кредиты, гарантии, программы акселерации и другие федеральные и региональные механизмы. Автоматизированный чек-ап также стал инструментом измерения результатов оказанной поддержки, их эффективности и влияния на показатели роста компании.

«Мы будем и дальше продолжать эту работу, поддерживая предпринимателей региона в сегодняшних непростых условиях», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Так, по результатам чек-ап липецкая компания «Стальсоюз», которая занимается производством металлопроката и металлоизделий, получила меры поддержки Регионального центра инжиниринга. Была проведена комплексная услуга по проектированию и изготовлению нестандартной инструментальной оснастки. Также разработана и утверждена индивидуальная карта развития по программе «Выращивание» от Корпорации МСП.

«Главная задача инфраструктуры поддержки бизнеса – определить приоритетные направления в развитии каждой отдельной компании и применить комплексные меры, которые поспособствуют ее выходу на качественно новый уровень, – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов. – Именно процедура скоринга позволяет выполнить данную задачу в кратчайшие сроки».

Благодаря новому сервису принятие решения об оказании поддержки бизнеса становится максимально прозрачным и открытым, появляется единый стандарт формирования этого решения. Также можно будет дать оценку эффективности оказанной поддержки и сформировать систему обратной связи об удовлетворенности бизнеса.