Липецкая область отмечена в числе лучших в части подготовки инфраструктурных проектов. Об этом стало известно в рамках стратегической сессии «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства», которую проводит Правительство РФ и Минстрой России 15-16 сентября в Москве. Благодарственное письмо за плодотворную работу министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил заместителю губернатора Липецкой области Константину Вострикову.

«Липецкой области выделено 3,6 миллиарда рублей под три крупных проекта в Липецке, Ельце и Усмани. Работы, направленные на их реализацию, уже ведутся. Спасибо Минстрою России за оказанные поддержку и доверие», – отметил Константин Востриков.

В рамках одобренного лимита в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений, поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона «Чёрная слобода» построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне «Северо-Восточный» в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада.

«Выделенные средства позволят нам реализовать социальные проекты, которые повысят качество жизни населения и помогут решить актуальные вопросы, в частности, касающиеся строительства детских садов в новых микрорайонах», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Стратегическая сессия проводится при поддержке Главгосэкспертизы России. В ней принимают участие вице-губернаторы и профильные региональные министры, руководители федеральных органов исполнительной власти и учредители Отраслевого консорциума «Строительство и архитектура». На встрече обсуждаются основные направления работы по пятилетним планам жилищного и дорожного строительства, а также развития ЖКХ.