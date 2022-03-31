Сегодня на очередной сессии регионального парламента была одобрена инициатива главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о поддержке детей-сирот. Закон «О социальной выплате на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» депутаты поддержали единогласно.

Закон, разработанный по поручению главы региона, позволит сиротам в возрасте 25 лет и старше, имеющим постоянный доход, получить выплату на приобретение жилья. Она является целевой, будет предоставляться в виде сертификата, и станет альтернативой жилому помещению. По состоянию на 1 марта 2022 года в сводном списке находятся 500 человек данного возраста.

«Мы используем все доступные нам механизмы для ускорения процесса обеспечения сирот жильём. Принятый сегодня закон позволит ожидающим своей очереди не только получить недвижимость, но и выбрать квартиру», – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

Приобретение жилого помещения доступно в любом муниципатитете Липецкой области. Кроме того, сертификат можно использовать с учётом собственных или заёмных средств, а также вместе с материнским капиталом. Размер социальной выплаты определятся исходя из максимальной квадратуры жилого помещения, предоставляемой профильным ведомством детям-сиротам (45 квадратных метров), и нормативом стоимости одного квадратного метра, установленным Минстроем РФ – 56892 рубля.

Средняя сумма жилищного сертификата составит 2,5 млн рублей. С помощью разработанной областным управлением ЖКХ программы в регионе планируют в ближайшие четыре года полностью ликвидировать очередь на жильё среди детей-сирот.