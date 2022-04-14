Изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сегодня рассмотрели депутаты Областного совета. Доходы региональной казны вырастут почти на 1 млрд 739 млн рублей за счет поступлений из федерального бюджета и фонда реформирования ЖКХ. Кроме того, расходы увеличатся на 7 млрд 592 млн рублей за счет остатков средств прошлого года.

Значительнаяч часть дополнительных расходов приходится на здравоохранение. Чтобы государственная сеть аптек была обеспечена необходимыми лекарствами, из резервного фонда «Липецкфармации» выделят субсидию – 150 млн рублей. Большое внимание будет уделено и обеспечению лекарствами льготников. На эти цели дополнительно будет направлено 53,8 млн рублей.

Кроме того, 15,5 млн рублей будет направлено на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Также предусмотрено выделение 25 млн рублей на обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Ранее с инициативой обеспечить детей современными глюкометрами выступил глава региона Игорь Артамонов. Депутаты его предложение поддержали.

«Много людей в Липецкой области живут с сахарным диабетом. Если взрослые привыкают к необходимости вести постоянный мониторинг уровня сахара в крови, то маленьким пациентам это сложно. С помощью таких приборов мы сможем избавить и детей, и родителей от неудобств и повысить качество жизни», — сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Также на проведение капитального ремонта в лечебных учреждениях выделено 36,7 млн рублей, на приобретение оборудования для больниц и поликлиник – 22,8 млн рублей.