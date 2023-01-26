В Хлевном в четвёртый раз состоялся творческий инклюзивный фестиваль-праздник «Дарья Ван собирает друзей», который стал площадкой для творческого самовыражения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Участие в нем приняли 80 ребят из Хлевного и Липецка.

Идея создания фестиваля принадлежит жительнице села Дарье Ван. Даша рисует, пишет стихи, рассказы, сказки и мечтает, чтобы у неё было как можно больше друзей, но особенности здоровья ограничивают её общение в привычном для каждого из нас формате. Воплотить в жизнь мечту Даше помогла её мама Юлия Ван, работающая в местном Центре культуры и досуга. Семейный порыв поддержала районная газета и местное отделение Союза женщин Липецкой области.

Участники фестиваля смогли продемонстрировать не только свои сценические таланты на главной районной сцене. По традиции в рамках фестиваля проводился литературный конкурс. Итогом его станет выпуск сборника лучших детских произведений. На этот раз в него войдут восемь рассказов и стихов.

«Поддержка особенных детей, помощь им в самореализации является важным приоритетом работы власти. Прекрасно, что эту обязанность разделяют общественные объединения и инициативные жители. Это говорит о высоком уровне развития гражданского общества в регионе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.