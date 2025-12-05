Инклюзивный КВН прошел в Липецке

Уникальная игра КВН с участием ребят с нарушением слуха прошла в Липецком государственном техническом университете. Соревновались команды из Липецка, Белгорода, Воронежа, Курска и Ельца. Волонтёры ЛГТУ, владеющие жестовым языком, обеспечили взаимопонимание между участниками, жюри и зрителями на всех этапах – от встречи гостей до помощи с реквизитом.

Всего было пять творческих испытаний: «Визитная карточка», «Разминка», «Пародия», «Битва жестов» и «Музыкальное домашнее задание» в стиле советского ретро-радио. Победу одержала команда из Воронежа, второе место у Липецка, третье – у Курска. Все участники получили памятные призы и дипломы.

Особенный КВН, организованный при поддержке министерства внутренней политики Липецкой области в рамках проекта «Познай себя и свои возможности», стал не только весёлым, но и важным шагом в социальной адаптации людей с нарушением слуха.

«Инклюзивные события создают пространство не только для творчества, но и взаимопонимания. Они помогают людям с ОВЗ раскрыть свои таланты и получить признание», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.