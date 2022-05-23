Липецкое предприятие «Амбилайф» ввело в эксплуатацию новый цех, что позволило вдвое увеличить производственные мощности, а также начать крупносерийный выпуск модернизированных светодиодных рециркуляторов – приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях.

В год компания выпускает около пяти тысяч приборов. Техника инновационная – сконструирована на основе нанотехнологии фотокаталитического окисления органических и неорганических соединений воздуха. В этих рециркуляторах нет ртутьсодежащих компонентов, продукция долговечная, надёжная и простая в использовании.

Сегодня предприятие посетил руководитель региона Игорь Артамонов. Он ознакомился с технологией производства и обсудил с руководством компании планы дальнейшего развития.

«Очень хороший пример импортозамещения, достойная материальная база, профессиональный персонал, есть перспективы для развития. Мы готовы сотрудничать и помогать, будем обсуждать, какие меры поддержки интересны компании», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Продукция «Амбилайф» реализуется на российском рынке и экспортируется в несколько государств, а также используется в крупных медицинских центрах России и Беларуси. В планах компании – выпуск новой линейки мощных рециркуляторов для обслуживания больших промышленных объектов, а также производство канальных воздухоочистителей для очистки и обеззараживания воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции.