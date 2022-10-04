Современные технологии, которые повышают качество деятельности учреждений здравоохранения и позволяют сделать их работу экономически эффективной, презентовали в Центре опережающей профессиональной подготовки. Организатором рабочей встречи производителей оборудования с руководителями учреждений соцсферы выступил «Технопарк-Липецк».

Один из проектов – схема утилизации медицинских отходов, которая позволяет перерабатывать в полезные изделия до 80% сырья, подлежащего уничтожению. Ее представила группа компаний «СоюзРубин». Разработка предоставляется в пользование бесплатно. Она уже применяется на территории Добринской районной больницы, а в ближайшее время появится еще в двух больницах региона.

Генеральный директор «ИнтерЭкоТехнологии» Дмитрий Левченко рассказал о возможностях светодиодных изделий с высокой энергоэффективностью и светильников с функцией очистки и обеззараживания воздуха. Также были представлены разработки «НМФ «Амбилайф». Эта компания более 20 лет производит изделия для очистки воздуха от большинства известных болезнетворных микроорганизмов, в том числе от спор грибков, плесени, а также пыли, аллергенов и аэрозолей.

Встреча завершилась экскурсией по Центру опережающей профессиональной подготовки. Учреждение открыто в рамках реализации нацпроекта «Образование» и призвано обеспечить обучение, переобучение и повышение квалификации по востребованным и перспективным профессиям. Учиться здесь смогут школьники, студенты, люди старше 50 лет, предприниматели.

«Мы заинтересованы в развитии технологий и применении их в работе учреждений медицины, образования, социальной сферы. Регион должен отвечать современным требованиям и стремиться соответствовать мировому уровню», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.