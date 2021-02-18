Днем среды, 17 февраля, в Становлянском районе, на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь, 31-летняя женщина за рулем «Джили» не справилась с управлением, съехала с дороги, в результате чего машина перевернулась.

Водитель получила травмы. После оказания помощи ее отпустили.

По предварительным данным ДТП произошло из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения – одной из самых распространенных причин автоаварий.

“При выборе скорости помимо соблюдения требований ПДД водитель должен ориентироваться на конкретные дорожные и погодные условия. Особенно актуально это в межсезонье, когда из-за осадков и разницей дневных и ночных температур дорога становится более скользкой”, – напоминают в Госавтоинспекции.