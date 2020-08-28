Иномарка улетела в кювет и перевернулась в Данковском районе

В Данковском районе, в 4 часа 40 минут, на автодороге «Липецк – Данков», 35-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В ДТП пострадали водитель и 47-летний пассажир. Оба госпитализированы в медицинское учреждение.

Управление транспортом в ночных условиях требует от водителя повышенного внимания и обязательного соблюдение скоростного режима. Окончательные причины и условия совершения ДТП будут установлены в ходе административного расследования, сообщают в УГИБДД УМВД Росии по Липецкой области.