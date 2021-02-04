Днем 3 февраля в селе Ярлуково Грязинского района, на улице Молодежной, 63-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. С травмой мужчину госпитализировали. Предварительной причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В Грязях около пяти часов вечера на улице Воровского 27-летняя девушка за рулем «Форда» двигаясь задним ходом, допустила наезд на 40-летнюю женщину. Она получила травму и после оказания помощи была отпущена домой.

В Липецком районе в деревне Копцевы Хутора в девять часов утра на улице К. Константиновой 54-летний водитель «Нивы» допустил наезд на женщину-пешехода, которая с травмой госпитализирована. Предварительной причиной стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.