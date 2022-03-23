О развитии экономики региона в условиях санкций сегодня рассказал журналистам заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов. В основном, речь шла о компаниях с иностранным капиталом, в регионе их насчитывается 276. Из них — 36 крупных предприятий, на которых трудятся более семи тысяч человек.

Логистические цепочки нарушены, многие поставщики требуют полную предоплату поставок, кредиты стали дороже. Несмотря на возникшие трудности, ни одна из иностранных и отечественных компаний не объявила об остановке производства или о намерении уйти из Липецкой области, сообщил Сергей Курбатов.

«Одиннадцать компаний временно приостанавливали производство. С руководством каждого из этих предприятий встречается глава региона Игорь Артамонов, рассматриваются разные варианты решения проблем, намечаются новые пути доставки материалов. Шесть компаний уже возобновили производство после того, как получили комплектующие», — сказал Сергей Курбатов.

Разработка и принятие мер поддержки бизнеса ведется в оперативном режиме как на федеральном, так и на региональном уровне, подчеркнул Сергей Курбатов. Упрощаются процедура госзакупок и система возмещения НДС, предусмотрены скидки на административные штрафы, вводятся программы инвестиционного кредитования. Предприятия малого и среднего бизнеса имеют право на кредитные каникулы. До конца года отменяются проверки, кроме тех, которые связаны с вопросами трудового законодательства. Также для недопущения роста безработицы бизнесу предоставляются льготные кредиты при условии сохранения численности работников.

«Фонды поддержки докапитализированы более, чем на миллиард рублей. Около 300 миллионов получит малый бизнес, остальное — промышленность. Готовы финансировать импортозамещающие производства», – сообщил Сергей Курбатов.

В Липецкой области делается многое для того, чтобы у инвесторов была возможность продолжать бизнес и расширять свои направления. Идет активная работа по привлечению новых инвесторов. «Наша главная задача – импортозамещение в промышленности. Мы можем найти ресурсы и производить все необходимое на территории области. Мы будем приветствовать такие производства и поддерживать», – считает глава региона Игорь Артамонов