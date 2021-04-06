Иностранные студенты Липецкого государственного педагогического университета посетили центр «Мой бизнес». Представители Гвинеи, Марокко, Ирака, Туниса, Монголии, Нигерии, Ливана, Туркменистана и других стран узнали о мерах государственной поддержки, действующих в регионе и инвестиционном потенциале Липецкой области. Об этом студентам рассказал президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

Первый вице-президент Липецкой ТПП, руководитель центра поддержки экспорта Василий Гольцов сообщил, что в 2020 году продукция липецких экспортеров выведена более чем в 41 страну мира, среди которых Сербия, Чехия, Германия, Бенин, Киргизия, Вьетнам, Венгрия, Нидерланды, Шотландия, Италия и ряд других стран. «Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».

В ходе оживленной дискуссии студенты смогли получить ответы на такие вопросы, как перспективные ниши на международных рынках для липецких и зарубежных производителей, актуальные потребности экспортируемой и импортируемой продукции. Эти знания могут значительно облегчить международное сотрудничество, которое студенты планируют развивать по окончанию учебной деятельности.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.