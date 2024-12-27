Ощущение предстоящего, любимого всеми праздника в минувшую пятницу дарили добринцам сотрудники районной Госавтоинспекции.

«Усиленный» наряд из инспекторов ДПС вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дежурили на улице Октябрьской, в районе детского парка. В этом году мероприятие приурочено сразу к двум важным акциям «Внимание — каникулы» и «Полицейский Дед Мороз», которые имеют одну общую цель: привлечь внимание водителей и пешеходов и еще раз напомнить им о соблюдении правил дорожного движения. Вместе с новогодними волшебниками инспекторы ДПС поздравляли водителей и пешеходов, вручая им памятные сувениры. Получила подарок и маленькая Маша, которая вместе с бабушкой переходила дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правил дорожного движения.