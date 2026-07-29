Инсталляции с отсылкой к историческому наследию создадут в новом общественном пространстве Задонска

Проект «Тифлисский тракт» в Задонске – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На реализацию концепции из федерального бюджета было выделено 76 млн рублей, ещё 20 млн рублей добавлено из регионального и муниципального бюджетов, а также из внебюджетных средств.

«Тифлисский тракт» – это территория вдоль русла реки Тешевка с выходом к Дону. На территории будущего парка обустроят пешеходные дорожки, появятся фотозоны с арт-объектами «Памятник бирючку», «Кони с повозкой», «Будка городового». Каждая инсталляция будет отсылать к истории Задонска и Тифлисскому тракту – единственной крупной транспортной магистрали центральной России, проходившей через город несколько столетий назад.

Для проведения событийных мероприятий будет обустроена площадка со сценой и зона барбекю, установят беседки, лавочки, навесы и столы для настольных игр.

«Задонск – один из самых красивых и исторически значимых городов нашего региона. Очень важно, чтобы его жители и гости могли не только прикоснуться к прошлому, но и комфортно проводить время в современном пространстве. Проект «Тифлисский тракт» как раз об этом: мы сохраняем историю и одновременно создаём место для отдыха, прогулок и встреч. Уверен, набережная станет новой точкой притяжения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вместе с этим проектом в конкурсе Минстроя РФ в 2025 году победили усманский «Парк цветов» – современное и зелёное место для отдыха; концепция благоустройства улицы Московской и переулка Московского в Чаплыгине; «Парк Толстого. Зелёная палочка счастья» во Льве Толстом – символическая отсылка к великому русскому писателю; парк Молодёжный в Добром.