Созданный в Липецкой области институт социальных кураторов позволит региону оперативно исполнить поручение Президента России по созданию специального государственного фонда, задачей которого станет адресная поддержка участников специальной военной операции. Выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и предложил создать фонд, который обеспечит закрепление за каждой семьёй погибшего и за каждым ветераном СВО социального работника, выполняющего роль координатора.

В Липецкой области уже создана подобная система. С осени 2022 года в регионе действует институт социальных кураторов. Данные специалисты постоянно на связи с семьями военнослужащих, помогают им в решении самых разных вопросов – от бытовых до юридических. Для постоянной связи с семьёй функционирует чат-бот «Патронаж». Соцкураторы уже приняли и отработали более девяти тысяч заявок от семей мобилизованных в Липецкой области.

Большая часть обращений – почти шесть тысяч – связана с работой органов социальной защиты. Это предоставление выплат, льгот участникам СВО и членам их семей, социальное обслуживание, помощь в подготовке к зимнему периоду. Более 1600 обращений связаны с помощью местных властей, это ремонт кровли, газификация, уличное освещение, работа школьного автобуса и многое другое. Среди других обращений – вопросы, связанные с работой МФЦ, Социального фонда, предоставлением места в детском саду, медицинской и юридической помощью, трудоустройством.

«Созданный в регионе институт социальных кураторов позволит нам приступить к исполнению поручения Президента без промедления. У нас уже есть хороший опыт, нужно лишь доработать некоторые аспекты. Обсудим с коллегами, что и где надо усилить и сразу же будем делать всё необходимое», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область одной из первых внедрила комплексную поддержку семей военнослужащих. Она закреплена законами и охватывает все сферы жизни. Помощь предусмотрена для каждого – от беременной супруги до пожилых родителей. Ознакомится с полным списком мер поддержки можно по ссылке.